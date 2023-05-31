Альфа-банк запустил серию масштабных офлайн-событий для предпринимателей по всей стране — «Альфа Конфа». Это бесплатные встречи с яркими спикерами для всех участников, говорится в сообщении банка. Первое мероприятие прошло в Казани, где побывала 1 тыс. человек. В ближайшее время «Конфы» для бизнеса пройдут в Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. А до конца года — и во многих других городах по всей стране.

«Газпром» доставил все запрошенные Китаем объемы газа и установил новый рекорд поставок в эту страну за сутки. Вчерашняя заявка Пекина на топливо по «Силе Сибири» вновь превысила суточный контракт, сообщила российская компания. В феврале прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на прокачку природного газа по магистрали «Сила Сибири». Тогда предполагалось, что дальневосточный маршрут увеличит объем поставок российского топлива в Китай на 10 млрд куб. м, а в совокупности объем достигнет 48 млрд куб. м в год.

Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком. Фактическая поставка иностранной валюты на данный момент невозможна, поэтому расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций по курсу Банка России на завтра. Торги будут проходить с 10:00 до 19:00. В течение дня участники торгов смогут заключать стандартные сделки спот и своп.