На Кубани в 2022 году поступления от курортного сбора составили 747 млн рублей

В Краснодарском крае в 2022 году поступления в бюджет от курортного сбора составили 747 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Из этого объема средств муниципалитеты Кубани – участники эксперимента по взиманию курортного сбора – освоили 714 млн руб. На эти деньги были благоустроены парки и скверы в Сочи, установлена архитектурная подсветка в Геленджике, появились лавочки, урны и оборудование для детских и спортивных площадок в Анапе. Различные работы были выполнены и в других муниципалитетах.

В общей сложности в гостиницах и отелях, включенных в реестр операторов курортного сбора на Кубани, по итогам прошлого года остановились 6,5 млн отдыхающих. Из них 3,5 млн туристов – плательщики курортного сбора. Еще 3 млн человек относятся к льготным категориям, освобожденным от уплаты. По данным ЗСК, 193 человека отказались платить курортный сбор – сумма недополученных доходов в бюджет составила 82 тыс. руб.

По итогам обсуждений итогов эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае председатель ЗСК Юрий Бурлачко рекомендовал рассмотреть возможность расширения территории его проведения, в том числе на Апшеронский, Отрадненский, Мостовской, Приморско-Ахтарский, Темрюкский районы.

«Нам необходимо развивать нашу предгорную зону, азовское побережье. Чем шире география эксперимента, тем больше средств будет собираться, тем больше их пойдет на развитие курортных территорий Кубани», – отметил Юрий Бурлачко.

Вице-губернатор Александр Руппель поддержал спикера ЗСК и поручил министерству курортов Кубани совместно с профильным комитетом ЗСК проработать этот вопрос.

Эксперимент по внедрению курортного сбора продолжается в Краснодарском крае с 2018 года. В мае 2020 года он был отменен из-за коронавируса, однако с 1 января 2021 года его возобновили вновь. В конце декабря 2021 года депутаты ЗСК приняли закон об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае. В Сочи он вырос до 50 руб. с человека в сутки, в остальных курортных городах — до 30 руб.

Александр Орлов

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