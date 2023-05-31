За первый квартал в ходе банкротств орловчан погашено 80 млн рублей долгов по налогам

В процедурах банкротства за первый квартал погашена налоговая задолженность организаций и граждан Орловской области на 80 млн руб.— на 25 млн руб. (45%) больше, чем годом ранее. Такие данные приводит региональное управление Федеральной налоговой службы (УФНС). В том числе погашено 51,5 млн руб. текущей задолженности (на 20,9 млн руб., или на 68% больше, чем в 2022-м), еще 24,2 млн руб.— в ходе согласительных процедур.

По данным регионального УФНС на апрель, в процедурах банкротства в регионе находятся около 1,5 тыс. должников. Их общая задолженность по платежам, администрируемым налоговой, составляет более 1 млрд руб. По сравнению с апрелем 2022-го общая задолженность по налоговым платежам в процедурах банкротства снижена на 3 млн руб., а задолженность по текущим платежам — на 32 млн руб.

Валерия Розбот

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