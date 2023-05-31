Пляжи на гранты Ростуризма появятся в Тамбове, Котовске, в Мичуринском и Жердевском районах

Министерство туризма Тамбовской области заключит соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов на создание и развитие пляжей в регионе, прошедшего в прошлом году. Субсидия в размере 41,7 млн руб. будет поделена между пятью компаниями, которые до конца 2023 года должны будут обустроить пять пляжей в Тамбове, Котовске, в Мичуринском и Жердевском районах. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

На пляжах планируется создать зоны отдыха, разместить детские и спортивные площадки, установить нестационарные пункты общепита, а также приобрести оборудование, снаряжение, инвентарь, товары для отдыха.

Напомним, итоги конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), и развитие инфраструктуры туризма в 2023 году Ростуризм подвел прошлым летом. Суммарно в этом году планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд руб. Четыре региона Черноземья вошли в число 44 получателей средств на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. В совокупности речь шла о 3,1 млрд руб.

Мария Старикова

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