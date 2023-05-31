Сетевикам сбили тариф

Верховный суд (ВС) РФ завершил спор АО «НЭСК-электросети» и департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края о стоимости подключения домовладения жительницы Геленджика к электросетям. В 2021 году сетевики выставили женщине счет за услугу в размере 40 тыс. руб. Департамент потребовал применить льготный тариф — 550 руб. Электросетевая компания с требованием не согласилась и обратилась за защитой своих интересов в суд. В итоге ВС признал тариф завышенным. Юристы считают судебный акт окончательным.



Стоимость подключения дома жительницы Геленджика к электросетям составила 550 руб., а еще одно, но по временной схеме, — 39,6 тыс. руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) об отказе в удовлетворении требований АО «НЭСК-электросети» о признании недействительным приказа краевого департамента госрегулирования тарифов от 15 июня 2021 года. Соответствующее определение опубликовано на сайте ВС.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «НЭСК-электросети» было выделено в 2007 году из АО «НЭСК». Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Владельцами общества значатся две компании, зарегистрированные на Виргинских островах. Генеральным директором является Дмитрий Никончук. По итогам 2022 года выручка общества составила 11,3 млрд руб., чистая прибыль — 992,5 млн руб.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года жительница Геленджика Рузанна Гадельшина заключила с обществом договор о технологическом присоединении (ТП) своего дома к электрическим сетям. По условиям договора, срок оказания услуги составлял полгода, стоимость — 550 руб. В апреле домовладелица подала еще одну заявку на ТП, но уже по временной схеме, и получила счет — 39,6 тыс. руб.

Госпожа Гадельшина посчитала плату чрезмерной и обратилась с жалобой в департамент госрегулирования тарифов Краснодарского края.

Департамент, изучив предоставленные сетевиками документы, выпустил приказ о том, что АО «НЭСК — электросети» обязано применить льготный тариф — 550 руб.(летом прошлого года правительство повысило ставки на технологическое присоединение потребителей к электросетям — см. "Ъ" от 4 июля 2022 года).

Акционерное общество с решением госоргана не согласилось и обратилось с иском в АСКК о признании выпущенного департаментом приказа недействительным.

Истец наставил, что плата в размере 39,6 тыс. руб. определена на основании Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России. Кроме того, представитель АО «НЭСК-электросети» настаивал в суде, что согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденным постановлением правительства РФ в декабре 2004 года, одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение по цене, не превышающей 550 руб., не более одного раза в течение трех лет. Соответственно, для Рузанны Гадельшиной льготная плата была установлена в договоре на постоянное техприсоединение к электросетям.

Суды первой и апелляционной инстанций не согласились с этими доводами, отметив, что истцом не было представлено документальных доказательств, что технологическое присоединение осуществлялось более одного раза в течение трех лет.

На сторону АО «НЭСК-электросети» встал Северо-Кавказский окружной суд. Суд округа отметил, что в данном случае повторное предоставление льготы по заявке на временное ТП при наличии находящегося на исполнении заключенного договора на постоянное технологическое присоединение того же объекта, направлено на злоупотребление правом со стороны потребителя. Однако Верховный суд отменил постановление окружного суда.

Адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев утверждает, что ВС РФ исходил из того, что суд кассационной инстанции неверно истолковал нормативные акты, регулирующие вопросы технологического присоединения, поскольку, по сути, гражданин обращался не с повторной заявкой на технологическое присоединение, а лишь за временной схемой получения электроэнергии. По словам адвоката, определение ВС РФ можно с большой долей вероятности считать окончательным актом, поскольку пересмотр дел в порядке надзора Президиумом Верховного суда РФ происходит крайне редко.

«Для недопущения подобных споров или хотя бы для снижения их количества сетевым компаниям важно учитывать все тенденции, которые формируются в судебной практике и изменения в законодательстве, на основании чего вырабатывать свою правомерную и эффективную политику деятельности. Это, конечно, невозможно без четко организованной системы обеспечения соответствия требованиям тарифного законодательства, выработки собственных правил и политик, позволяющих организации адекватно реагировать на изменяющиеся внешние и внутренние факторы. В этой связи, примечательна другая инициатива Федеральной антимонопольной службы, которая обозначила готовность вступать в диалог с регулируемыми организациями по вопросам, связанным с разработкой и внедрением системы тарифного комплаенса»,— резюмирует господин Дмитриев.

В АО «НЭСК-электросети» на запрос "Ъ-Кубань" в момент подготовки материала не ответили.

Наталья Решетняк

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