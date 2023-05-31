В Екатеринбурге перевезли 560 тысяч пассажиров по единому тарифу на электрички

С начала действия единого городского тарифа (ЕГТ) на пригородных поездах в Екатеринбурге было перевезено более 560 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).



Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод — Первомайская. По этому направлению электрички перевезли около 22 тыс. пассажиров. Продолжительность поездки составляет от 15 до 23 минут, в то время как на личном автомобиле поездка занимает не менее получаса, в общественном транспорте — более часа.

В преддверии 300-летия Екатеринбурга (с 1 июня по 31 августа) «Свердловская пригородная компания» (СПК) на 20% снизит цену на абонементные билеты по единому городскому тарифу: «Ежедневно на 1 месяц», «Ежедневно на 10 дней», «Рабочего дня на 10 дней», «Рабочего дня на 20 дней».

Напомним, решение объединить тарифы зон Екатеринбурга и снизить стоимость проезда в пригородных поездах до 35 руб. было принято в феврале 2023 года. Благодаря введению единого тарифа востребованность поездок у пассажиров увеличилась на 24%.

Сейчас ЕГТ включает 142 электрички, курсирующие на маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км, Северка.