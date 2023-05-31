В МИРЭА урежут стипендии на 25% из-за успешно сдавших промежуточную аттестацию

С мая размеры академических стипендий были уменьшены на 25%, сообщает МИРЭА — Российский технологический университет. Это связано с ростом числа обучающихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию, пояснили в вузе.

Ранее сообщалось, что 2023 году в высших учебных заведениях эта выплата повысится и составит 1825 руб., в колледжах и техникумах — 664 руб. Базовую стипендию в 2023 году планировалось увеличить до 1967 руб.

Государственная академическая стипендия студентам в России выдается в течение семестра по итогам предыдущей сессии. В 2022 году размер минимальной академической стипендии составлял 1755 руб. в месяц в вузах, 638 руб. в колледжах и техникумах.

Мария Федотова