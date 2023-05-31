На Кубани выявили четыре случая врожденных генетических заболеваний с начала года

На Кубани с начала 2023 года с помощью расширенного неонатального скрининга выявили четыре случая врожденных генетических заболевания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Обследование прошли 19 тыс. новорожденных. Исследование включает пробы на 36 генетических заболеваний.

«У младенца в возрасте 48 часов берут образец крови для раннего выявления наследственных генетических заболеваний»,— отметила главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кубани Светлана Матулевич.

С помощью обследования в крае выявили два случая спинальной мышечной атрофии, один случай первичного иммунодефицита и один – нарушения обмена веществ.

Расширенный неонатальный скрининг в регионе стали пременять с начала года. О начале мероприятий власти края сообщили в декабре прошлого года.

Анастасия Донскова

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