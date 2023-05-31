На Кубани выявили четыре случая врожденных генетических заболеваний с начала года

На Кубани с начала 2023 года с помощью расширенного неонатального скрининга выявили четыре случая врожденных генетических заболевания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Обследование прошли 19 тыс. новорожденных. Исследование включает пробы на 36 генетических заболеваний.
«У младенца в возрасте 48 часов берут образец крови для раннего выявления наследственных генетических заболеваний»,— отметила главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кубани Светлана Матулевич.
С помощью обследования в крае выявили два случая спинальной мышечной атрофии, один случай первичного иммунодефицита и один – нарушения обмена веществ.
Расширенный неонатальный скрининг в регионе стали пременять с начала года. О начале мероприятий власти края сообщили в декабре прошлого года.
Читайте нас в Telegram