ПСБ внедряет новые форматы работы на рынке военной ипотеки и жилого строительства для сотрудников ОПК. По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям банка Веры Подгузовой, с начала года спрос на данный продукт увеличился на 10%. ПСБ первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. В прошлом году банк запустил сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате с момента подачи заявки до выдачи кредита. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в семь раз.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук попросила отложить введение госрегулирования электронной торговли. «Там, где появляется госрегулирование, прекращается рост»,— отметила Бакальчук. Ранее экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries после конфликтов с контрагентами отказаться от резкого одностороннего изменения условий работы и правил продажи. В ведомстве тогда предупредили, что систематические нарушения могут привести к введению госрегулирования маркетплейсов.

«Аэрофлот» в июле возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока, сообщила компания. Полеты в столицу Таиланда из Новосибирска запланированы с 7 июля, из Иркутска и Красноярска — с 8 июля, из Владивостока — с 9 июля. Сейчас «Аэрофлот» летает в Бангкок только из Москвы.