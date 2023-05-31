В России появился седан Changan Eado Plus

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — седан Eado Plus, который уже доступен для заказа.

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Автомобиль в России доступен в единственном варианте — исключительно со 115-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В оснащение Eado Plus вошли круиз-контроль, ассистент при парковке, климат-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, ассистент помощи при движении на склоне, аудиосистема с 10-дюймовым тачскрином, система бесключевого доступа, встроенный видеорегистратор и другое оборудование.

В России новая модель Changan будет доступна в двух комплектациях — LX и DLX — стоимостью от 2,2 млн руб. Поставки автомобилей клиентам должны начаться в июне 2023 года.

Максим Вершинин

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