Инфляция в Германии в мае оказалась самой низкой за год — 6,1%

Инфляция в Германии в мае составила 6,1% в годовом выражении. Такие предварительные данные сегодня, 31 мая, опубликовало Федеральное статистическое управление. Это самый низкий уровень инфляции более чем за год. Рост цен замедляется не первый месяц: так, в феврале инфляция в годовом выражении составила 8,7%, в марте — 7,4%, в апреле — 7,2%.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция в мае составит 6,5%. Кроме того, впервые с начала года цены чуть снизились в сравнении с предыдущим месяцем — на 0,1%.

Цены на продукты питания в мае выросли на 14,9% в годовом выражении — против 17,2% в апреле. Существенно замедлился рост цен на энергоносители: они увеличились на 2,6% против роста на 6,8% в апреле. Товары в целом подорожали на 7,7%, услуги — на 4,5%.

Рост потребительских цен замедляется и в других странах ЕС: так, сегодня были опубликованы данные о том, что инфляция во Франции в мае составила 6% в годовом выражении против 6,9% в апреле. По прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters, в еврозоне в целом инфляция замедлится с 7% в апреле до 6,3% в мае.

Яна Рождественская