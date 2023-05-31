Бывшего пермского перевозчика приговорили к условному наказанию за вывод 218 млн рублей

Пермский районный суд приговорил бывшего руководителя пермского «Единого союза перевозчиков» Михаила Ухватова к 2,5 годам условного наказания с исполнительным сроком на 2,5 года и штрафу в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru. Господин Ухватов обвинен в выводе 218 млн руб. со счетов подконтрольных ему компаний. Свою вину в содеянном бывший перевозчик признал.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ухватова началось в суде 15 мая. По версии следствия, он с 2015 года выводил средства со счетов находящихся под его контролем нескольких ИП и компаний «Техстрой-Авто», «Единая Топливная Компания» (ЕТК), «Авто-Тех» и «Махаон» на счет принадлежащей его сестре Ирине Ухватовой туристической компании «Чемодан».