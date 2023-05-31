Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего пермского перевозчика приговорили к условному наказанию за вывод 218 млн рублей

Пермский районный суд приговорил бывшего руководителя пермского «Единого союза перевозчиков» Михаила Ухватова к 2,5 годам условного наказания с исполнительным сроком на 2,5 года и штрафу в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru. Господин Ухватов обвинен в выводе 218 млн руб. со счетов подконтрольных ему компаний. Свою вину в содеянном бывший перевозчик признал.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ухватова началось в суде 15 мая. По версии следствия, он с 2015 года выводил средства со счетов находящихся под его контролем нескольких ИП и компаний «Техстрой-Авто», «Единая Топливная Компания» (ЕТК), «Авто-Тех» и «Махаон» на счет принадлежащей его сестре Ирине Ухватовой туристической компании «Чемодан».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...