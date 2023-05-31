Возбуждено дело в отношении сотрудника соликамской колонии, подозреваемого в избиении

Краевое следственное управление расследует уголовное дело в отношении сотрудника одной из прикамских колоний. По данным ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп.«а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).

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«По данным следствия, в мае 2023 года сотрудник исправительного учреждения, находясь при исполнении должностных обязанностей, в одном из помещений исправительной колонии, превышая должностные полномочия, применил в отношении осужденного специальные средства – наручники, после чего руками нанес ему множественные удары по телу».

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о сотруднике ФСИН Артуре Храмцове. Ранее основатель проекта «Гулагу нет» Владимир Осечкин (признан иностранным агентом) разместил видеоролик, в котором мужчина, который по утверждению автора является врио начальника отдела безопасности ИК-1 (колония строгого режима, Соликамск), избивает заключенного, предварительно сковав его наручниками.