Инфляция зреет к лету

Центробанк ожидает повышения инфляции этим летом. Внутренний спрос, кредиты и бюджетный импульс создают давление на рынки, а предложение за ним не поспевает, считают аналитики. Это неизбежно повлечет за собой рост цен, говорится в майском бюллетене Банка России. Он приводит в пример авторынок: парк машин стареет, производство отстает, и в долгосрочной перспективе это приведет к более длительному спросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это касается и других непродовольственных товаров — запасы, сделанные при более крепком рубле, уменьшаются. Что же подорожает в первую очередь? И насколько сильно? Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин ожидает роста цен на товары длительного пользования, но из-за низких доходов он не будет серьезным:

«Население не готово бросить оставшиеся деньги, взять кредиты и пойти шопиться, поскольку ресурсов не так много, доходы граждан в 2023 году не выросли. Все повышение съела инфляция. Да, берут кредиты, но половина новых идет на погашение предыдущих. Очевидно, что эти деньги не направляются на потребление, потому что падение по ключевым рынкам товаров длительного пользования есть. И это говорит о том, что люди выживают и не транжирят. Носят старое, ездят на старом, будут чинить старое.

Думаю, инфляция летом не будет драматичной, может быть, 5-6% годовых. Но ключевая проблема в том, что доходы не растут, при этом есть дефицит бюджета. Соответственно, как они будут решать проблему с сокращением текущих расходов? Видимо, из этого решения будут складываться летние цены. Подорожают автомобили, перелеты, отдых, возможно, будет эффект на рынке бензина.

Стоимость товаров длительного пользования будет повышаться чуть быстрее, повседневного, наверное, стабилизируется, поскольку у людей не так много денег. Бесконечно поднимать цены на продовольствие будет очень сложно».

Розничный бизнес учитывает невысокий уровень спроса и подстраивается под него, избегая резкого повышения цен, отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев: «Компании-производители пытаются поддержать спрос, поэтому, даже если колебания и происходят, то происходят плавно, постепенно, чтобы потребитель успел освоиться и привыкнуть к новым ценам.

Мы сейчас получаем продукцию и с других рынков, развивается в том числе и российское производство, поэтому говорить о том, что в каких-то категориях инфляционный рост будет особо заметен, не совсем правильно. Потребитель все равно идет в магазины, поэтому он будет покупать, может быть, станет делать это более экономно, ограничивая потребление, смотря на более привлекательные цены. Но в товарах широкого спроса какого-то серьезного изменения ситуации на сегодняшний момент не наблюдается».

Сейчас Центробанк оценивает инфляцию на уровне 4%, во втором полугодии она ожидается выше таргета. Регулятор ожидает, что ценовое давление стабилизируется в конце года без сильного изменения уровня ключевой ставки.

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Иван Корякин