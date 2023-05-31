В Сочи иностранца подозревают в покушении на убийство подростка

В Сочи иностранному гражданину предъявили обвинение в покушении на убийство подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, 25 мая текущего года мужчина ударил ножом в спину, проходящего мимо 16-летнего мальчика. Инцидент произошел на улице Просвещения. Добить подростка мужчина не смог, поскольку несовершеннолетнему удалось убежать. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Нападавшего задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Доклад о расследовании происшествия потребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram