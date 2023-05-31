«Духовности больше, чернухи поменьше»

Минкульт исключил из экспертных советов в области киноискусства известных режиссеров, продюсеров, нескольких журналистов, топ-менеджеров и представителей всех онлайн-кинотеатров. Соответствующий приказ подписала лично министр культуры Ольга Любимова. Среди тех, кто пришел им на смену, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, а также представители РПЦ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российское кино находится на пороге больших перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Экспертный совет в области кино — это совещательный орган при Министерстве культуры, но тем не менее отчасти влиятельный. Ведь его члены решают, кому выделить средства господдержки, а кому, соответственно, отказать. Понятно, что фактически в их руках судьба той или иной ленты, поскольку найти независимого спонсора в наше сложное время непросто. Итоговый вердикт все равно за чиновниками, однако резюме уважаемых экспертов добавляет всему этому процессу легитимности, мол, вот видите — гуру от кино не возражали.

Но вот, согласно публикации в газете «Ведомости», Минкульт подверг указанный экспертный совет ротации, а также сократил его численность. Свои места, в частности, потеряли режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко и даже известный теле- и кинопродюсер, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.

Введены же в его состав депутат Государственной думы Дмитрий Певцов, телеведущий Алексей Пиманов, два священника Русской православной церкви, а также представители от самого министерства.

При этом экспертный совет состоит из разных секций, и теперь, например, уважаемый Дмитрий Певцов займется отбором фильмов для детей и юношества. То есть, по сути дела, одним из самых важных направлений.

Почему ему столько внимания? Потому что именно Дмитрий Анатольевич как раз и предложил реформировать указанные экспертные советы и включить туда представителей российских религиозных конфессий как людей, которые, по его словам, однозначно знают границы совести и морали.

Дальше понятно — традиционные ценности должны найти воплощение на российском экране, а все чуждое и порочное необходимо изгнать, политики же, разной там остроты и так называемой чернухи должно стать меньше. Видимо, в качестве общеразвлекательного контента в плане фильмов будет больше «Чебурашек». Здесь есть соответствующий положительный опыт.

Сложнее с истинным патриотизмом: не зря ведь принято решение оцифровать «Чапаева» и «Подвиг разведчика».

Дотянут ли нынешние благонадежные режиссеры, те, что не изгнаны из экспертных советов, до уровня, скажем, Сергея Эйзенштейна или Сергея Герасимова? Справятся ли современники — вот в чем вопрос. Будем надеяться, что справятся. Но вот невозможно отделаться от искушения и все-таки процитировать Михаила Афанасьевича Булгакова: «Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал калабуховский дом».

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