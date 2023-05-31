На Кубани нашли останки девушки, убитой 20 лет назад

В Крыловском районе обнаружили останки девушки, убитой 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, в июне 2002 года родственники девушки сообщили об ее исчезновении. Через некоторое время по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи изучили круг знакомых потерпевшей и установили причастность к ее пропаже 43-летнего мужчины. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что в ночь на 9 июня 2002 года он шел по улице Ленина в станице Кугоейской в компании девушки. Между ними произошла словесная ссора на бытовой почве. Конфликт обострился и мужчина несколько раз ударил девушку кулаками по голове. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Нападавший спрятал тело знакомой на местной свалке. На протяжении 20 лет мужчина продолжал жить обычной жизнью, в то время как поиски девушки продолжались.

Место, где находится тело, следователям показал сам подозреваемый. Он признался в совершенном преступлении. Расследование дела продолжается.

Анастасия Донскова

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