В Тюмени губернатор открыл филиал фонда «Защитники Отечества» для ветеранов СВО

В Тюмени открыли филиал фонда «Защитники Отечества» для ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших бойцов. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, филиал открыл глава региона Александр Моор герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

В центре социальные координаторы будут оказывать адресную поддержку участникам СВО и их семьям: помогать с получением льгот, медицинской и социальной реабилитаций, лекарственным обеспечением. Отметим, что сегодня филиал фонда открыли и на Ямале.

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