Проверки поставили на минимум

Удмуртия заняла третье место в рейтинге регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес в 2022 году, составленном бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым. Годом ранее республика была на втором месте. По итогам пяти лет существования рейтинга по суммарному среднему значению Удмуртия оказалась лидером среди субъектов РФ. Такие позиции в рейтинге полностью соответствуют реальности, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Прасолов. По его словам, для бизнеса, в том числе и из других регионов, это хороший сигнал — можно приходить в Удмуртию, и со стороны федеральных контролирующих органов будет минимальное воздействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

По итогам 2022 года Удмуртия опустилась со второго на третье место в рейтинге индекса административного давления на бизнес. Об этом на всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Первое место с наименьшим административным давлением в 2023 году заняла Смоленская область, второе — Татарстан. Господин Титов отметил, что за пять лет существования индекса административного давления сложился определенный средний балл, который позволяет вывести лучшую двадцатку регионов за все это время. Удмуртия в нем находится на первом месте.

Как пояснил «Ъ-Удмуртия» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов, рейтинг составляется на основе фактических данных федеральных органов.

«Учитывается какие проверки проводились, какие результаты, сколько было наказаний, штрафов или предупреждений. В итоге мы видим, что для предпринимателей региона снижается финансовая нагрузка, меньше штрафов, меньше самих проверок. То есть у бизнеса отвлекают меньше времени и нервов на то, чтобы общаться с проверяющими»,— прокомментировал Александр Прасолов.

Третье место по итогам прошедшего года — полностью соответствует реальности, считает он. Важно не только то, что Удмуртия в очередной раз в тройке лидеров, самое главное, что по итогам пяти лет регион на первом месте, подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Александр Прасолов. «Это достаточно непросто оказаться наверху, учитывая, что все регионы России борются за то, чтобы подняться. Все принимают очень серьезные меры, чтобы улучшить положение в этом рейтинге. Поэтому с каждым годом быть среди лидеров все сложнее и сложнее»,— поделился господин Прасолов.

Работа по снижению административного давления началась еще в 2013-2014 годах, говорит бизнес-омбудсмен Удмуртии. «Я рад, что у наших руководителей федеральных органов сложилось понимание, что с бизнесом лучше всего проводить профилактическую деятельность. Также хочу подчеркнуть, что в этом направлении очень положительно сработала прокуратура Удмуртии. Они отказывали в части проверок, которые хотели проводить контролирующие органы. Это тоже очень важно»,— сказал господин Прасолов.

Он подчеркнул, что для предпринимателей, в том числе и из других регионов, это хороший сигнал — можно приходить в Удмуртию и со стороны федеральных контролирующих органов будет минимальное воздействие, для ведения бизнеса создаются комфортные условия. Также это важный элемент инвестиционной привлекательности региона.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя позицию республики в рейтинге, отметил, что это означает, что бизнесу развиваться в регионе комфортно. Одно из доказательств — рост количества предпринимателей и самозанятых за год с 90 тыс. до 113 тыс.

«В прошлом году мы отменили 80% плановых проверок бизнеса, а в этом — проверяться будут только объекты с высокими рисками. Малый и средний бизнес — один из главных двигателей экономики — он подвижный и легко откликается на новые запросы. Рад, что у нас получается создать ему хорошие условия для развития»,— прокомментировал господин Бречалов.

Сопредседатель УРРО «Деловой России» Юлия Камашева считает, что результаты рейтинга объективные и предсказуемые. «Большая и основная работа проведена нашим уполномоченным по защите прав предпринимателей, это нельзя недооценивать. Непростая и длительная работа по взаимодействию проведена с бизнес-объединениями и федеральными органами контроля и надзора. Будем надеяться, что низкое административное давление сохранится в регионе»,— прокомментировала госпожа Камашева.

Исполнительный директор республиканского отделения «Опоры России» Андрей Орлов говорит, что в Удмуртии ведется большая работа по уменьшению давления на бизнес, важную роль в этом играет правительство республики, в том числе экономический блок. «Я встречался с нашими предпринимателями, они действительно ощущают, что давления на бизнес стало меньше, чем в предыдущие годы. Есть заметная положительная динамика. Считаю, третье место оправданно и заслуженно. Это большой успех для республики»,— заключил господин Орлов.

Татьяна Колегова

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