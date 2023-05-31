В Ярославле начнет работу фонд «Защитники Отечества»

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Ярославле начнет работу с 1 июня на улице Революционной, 20. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, который оценил готовность помещений и пообщался с участниками СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие филиала фонда "Защитники Отечества" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Открытие филиала фонда "Защитники Отечества" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Фонд создан по поручению президента России для помощи ветеранам и семьям погибших бойцов. Организационную помощь в открытии филиала оказало правительство области.

«Как отметил президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев — участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас. Именно этому принципу Ярославская область следует во всех направлениях своей работы: это и специальные региональные меры поддержки для наших военнослужащих и их семей, и обеспечение бойцов всем необходимым на передовой, и развитие волонтерского движения #МыВместе, и патронаж семей на уровне каждого муниципального района области, а также санаторно-курортное лечение, психологическая и социальная реабилитация ребят, которые возвращаются домой из зоны СВО»,— сказал Михаил Евраев.

Фонд будет помогать в обеспечении ветеранов техническими средствами реабилитации, заниматься увековечением памяти участников СВО, проведить спортивные мероприятия с участием ветеранов и многое другое. Об этом проинформировали губернатора во время его визита в филиал фонда «Защитники Отечества».

«Сотрудники фонда будут помогать военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, и их семьям в получении бесплатной юридической и психологической помощи, услуг по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, выплат, дополнительного образования, в оформлении документов, трудоустройстве»,— цитирует правительство области руководителя ярославского филиала Наталью Кравчук.

Филиал фонда будет работать с 9 до 18 часов, сообщили в правительстве Ярославской области.

Алла Чижова