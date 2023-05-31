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Автобус проехал мимо колонии

Фигурантов дела о ДТП с восемью погибшими в Свердловской области не стали лишать свободы

В ЗАТО Лесной (Свердловская область) вынесли приговор двум фигурантам уголовного дела о резонансном ДТП на территории комбината «Электрохимприбор», в котором погибли восемь человек. Несмотря на то что гособвинение запрашивало для водителя автобуса, сбившего пешеходов, и директора транспортного предприятия реальные сроки, суд ограничился наказаниями, не связанными с лишением свободы. В прокуратуре пока не приняли решение об обжаловании приговора. Защита обвиняемых довольна решением суда.

ДТП на территории комбината «Электрохимприбор»

ДТП на территории комбината «Электрохимприбор»

Фото: СКР по Свердловской области

ДТП на территории комбината «Электрохимприбор»

Фото: СКР по Свердловской области

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел рано утром 10 июня 2021 года в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной. По данным следствия, пассажирский автобус, в котором находились более 40 пассажиров, ехал по улице Калинина в поселок Горный. Из-за неисправности тормозной системы водитель автобуса не смог снизить скорость и не стал совершать поворот, как требует схема маршрута. Из-за потери управления автобус протаранил ворота комбината «Электрохимприбор» (входит в госкорпорацию «Росатом»), въехал на территорию предприятия, сбив пешеходов. В результате погибли восемь человек, а еще двое получили травмы. В полиции после этого заявляли, что число жертв могло быть «значительно больше».

Силовики возбудили уголовные дела в отношении трех человек. Водителю автобуса компании «Нижнетуринское АТП» Александру Зелеву инкриминировали ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Механика ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» Николая Худякова обвинили по ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства). Директору обеих компаний Юрию Сивкову вменили ч. 3 ст. 266 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

В пресс-службе прокуратуры ранее сообщали, что 57-летний водитель при приеме автобуса самостоятельно не проверил и в пути не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства.

Механик, согласно материалам дела, допустил выпуск на маршрут автобуса, а также удостоверил своей подписью заведомо ложный факт исправности в путевом листе и ложный факт проведения предрейсового контроля. Директору же вменяли, что он знал о неисправности техники, но «с целью извлечения дохода» продолжал ее эксплуатировать. Кроме того, как отмечали силовики, ему было известно о неоднократном возбуждении административных дел в отношении предприятия за нарушение требований по перевозке пассажиров.

Как проходило рассмотрение дела о ДТП с восемью погибшими на Урале

Спустя почти два года после инцидента городской суд Лесного вынес приговор фигурантам дела. Александра Зелева признали виновным, приговорив к четырем годам колонии, а также на два года и шесть месяцев запретили ему управлять транспортными средствами. Однако на основании ч. 2 ст. 62 УК РФ (заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств) наказание ему заменили на четыре года принудительных работ. Юрия Сивкова признали виновным лишь по ч. 1 ст. 238 УК РФ, приговорив к году ограничения свободы. Уголовное дело в отношении механика Николая Худякова выделили в отдельное производство из-за его болезни.

Отметим, гособвинение запрашивало для обвиняемых более строгое наказание. Так, водителя просили приговорить к пяти годам лишения свободы, а директора предприятия — к шести годам и четырем месяцам колонии. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что решение об обжаловании будет принято только после изучения текста приговора.

Адвокат Юрия Сивкова Дмитрий Ушаков заявил «Ъ-Урал», что он доволен приговором суда, поскольку приговор согласуется с линией защиты.

Он отметил, что его подзащитный признавал вину только по ч. 1 ст. 238 УК РФ, по которой в итоге и был осужден, зато по ч. 3 ст. 266 УК РФ его оправдали. Кроме того, суд зачел Юрию Сивкову время, проведенное в изоляторе, поэтому отбывать наказание ему не придется. Адвокат водителя Анатолий Клетченков от комментариев отказался.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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