ВТБ дал прогноз развития рынка ипотеки в России после завершения госпрограмм. После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, с одной стороны, основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории граждан, например, врачей, учителей и многодетные семьи, а с другой, на развитие стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода, а также регионы, требующие более активного ввода нового жилья.

«Еще одним инструментом точечной поддержки мы видим внедрение "детских депозитов" или специального счета с целью накопления на первое жилье для детей и молодежи»,— отметил Печатников. По оценке ВТБ, на горизонте нескольких лет это позволит сформировать необходимый финансовый капитал, который можно использовать для покупки новой квартиры или как первый взнос по ипотеке.

«Аэрофлот» с лета увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщила пресс-служба компании. В конце февраля пресс-служба Министерства транспорта России заявила, что ведомство ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в текущем году, также ожидается рост количества перевезенных пассажиров на данном направлении.

Nike назначила новым президентом и генеральным директором производителя кед Converse Джареда Карвера. До этого он больше 10 лет занимал различные руководящие должности в Converse. Назначение Карвера — часть масштабной перестановки руководителей в Nike, объявленной 24 мая и направленной на дальнейшую интеграцию брендов в единую бизнес-модель компании.