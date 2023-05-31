В районе Новороссийска открыли новый виноградный питомник

Новый виноградный питомник открыли в станице Раевской в районе Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Питомник сможет выпускать до 1 млн саженцев в год таких сортов винограда как Каберне Совиньон, Шардоне, Мерло, Пино Блан, Грюнер и другие. Угодья обрабатывает предприятие «Раевское».

«Здесь используют самые современные технологии выращивания саженцев, причем местных сортов. Качественная лоза – это гарантия получения хорошего урожая и вина»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В питомнике создали прививочный комплекс, рассчитанный на 2 млн прививок в год. В текущем году уже сделано 1 млн таких операций. Черенки высадили в грунт, где они пробудут до осени, а после отправятся на продажу. Предприятие заключило контракты на реализацию 300 тыс. саженцев.

Анастасия Донскова

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