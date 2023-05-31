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Единый дизайн для вывесок на проспекте Гагарина разработали в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию для проспекта Гагарина. Документ устанавливает единый дизайн для рекламных вывесок и информационных баннеров на участке от площади Лядова до улицы Бекетова.

Палитра разрешенных для использования цветов включает определенные оттенки коричневого, желтого, красного, зеленого, синего и серого. Как и на некоторых других улицах города, надписи должны быть сделаны одним шрифтом — Inter Bold. Декоративные и имитирующие каллиграфию запрещены.

Также специалисты администрации составили схему размещения вывесок на фасадах зданий и проанализировали уже существующие конструкции. Часть из них рекомендовано заменить.

Анастасия Еремина

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