Единый дизайн для вывесок на проспекте Гагарина разработали в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию для проспекта Гагарина. Документ устанавливает единый дизайн для рекламных вывесок и информационных баннеров на участке от площади Лядова до улицы Бекетова.
Палитра разрешенных для использования цветов включает определенные оттенки коричневого, желтого, красного, зеленого, синего и серого. Как и на некоторых других улицах города, надписи должны быть сделаны одним шрифтом — Inter Bold. Декоративные и имитирующие каллиграфию запрещены.
Также специалисты администрации составили схему размещения вывесок на фасадах зданий и проанализировали уже существующие конструкции. Часть из них рекомендовано заменить.