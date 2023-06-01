Больше 300 жителей Удмуртии ежегодно отказываются от курению с помощью врачей-наркологов

В Республиканском наркодиспансере и больницах Удмуртии ежегодно более 300 человек проходят лечение в кабинетах отказа от курения. По данным минздрава региона, за помощью обращаются преимущественно мужчины, у которых не получается сделать это самостоятельно.

Как рассказала заведующая амбулаторным реабилитационным отделением Республиканского наркологического диспансера Светлана Блинова, с каждым пациентом проводится индивидуальная работа, которая начинается с диагностики степени зависимости. При этом кому-то бывает необходимо дополнительное медикаментозное лечение.

Кроме того, по словам госпожи Блиновой, курение вейпов ситуацию не улучшает. «Если при курении обычной сигареты в лёгких «оседают» смолы, то при вдыхании пара в организм, кроме никотиносодержащих веществ, попадают еще и химические — ионы тяжелых металлов. Они воздействуют на альвеолы легких, которые со временем "лопаются", и наступает кислородное голодание организма»,— рассказала специалист.