Из Ростовской области в мае 2023 года было экспортировано боле 485 тыс. тонн зерна

В мае Ростовская область экспортировала 485 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Качество продукции было проконтролировано специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сообщила пресс-служба ведомства.

Основная масса зерна отправлена в Турцию, куда вывезли 470 тыс. т продукции; 16 тыс. т направлено в Грецию, 11 тыс. т — в Армению, 10 тыс. т — в Египет, 7 тыс. т — в Иран, 6 тыс. т — в Италию.

«Всего с начала 2023 года Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 2,8 млн т зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки на экспорт»,— сообщила пресс-служба управления.

В основном, из Ростовской области вывозят пшеницу, горох, кукурузу и ячмень.

Анастасия Назарова