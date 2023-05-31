На Кубани по нацпроекту отремонтируют 100 км дорог и 7 мостов

В Краснодарском крае по профильному национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обновят более 100 км дорог и 7 мостов, и направили на эти цели 4,6 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным краевой администрации, в рамках нацпроекта в Динском районе отремонтирован мост через железнодорожные пути на трассе Краснодар — Кропоткин. На путепроводе отремонтировали дорожное полотно, все поверхности балок пролетных строений, бетонные конструкции и стойки, устранили вертикальные и горизонтальные трещины и сколы. Также сделали дополнительный водоотвод с проезжей части в пролетах и дренажные трубы.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, участок находился в неудовлетворительном состоянии. Но благодаря национальному проекту его привели в норму.

Андрей Пугачев