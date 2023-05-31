Жители Кубани стали больше брать микрозаймы на незапланированные траты

В Краснодарском крае доля заявок на получение средств в связи со срочными и незапланированными тратами в январе-апреле 2023 года составила 38,2%, за аналогичный период прошлого года — 33,8%. Такие данные приводит онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По данным онлайн-сервиса, на нужды, связанные с ремонтом или обслуживанием дома, квартиры, дачи доля заявок с 10,9% в апреле-мае 2022 года выросло до 14,3% в тот же период текущего года.

При этом в апреле-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го снизилась количество обращение на получение средств для обслуживания автомобилей (страхование, ремонт) и покупку электроники, бытовой техники — с 8,2% до 6,1% и с 17,4% до 14,6% соответственно.

Также поступало меньше запросов на погашение уже имеющихся банковских кредитов, их доля сократилась до 7,1% с 10,5%. Аналогично обстоят дела с заявками на развлечения, подарки, путешествия, отпуска, праздники. Совокупная доля таких запросов уменьшилась в апреле-мае текущего года до 9,5% с 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. На заявки с прочими целями в общем объеме пришлось 10,2% против 5,4% годом ранее.

Подобное перераспределение в структуре запросов онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman связывает с различными экономическими процессами, изменением потребительских настроений и финансового поведения граждан на их фоне. Например, рост заявок на срочные и незапланированные траты говорит о том, что долгосрочное финансовое планирование пока еще остается затруднительным для части людей.

«Проведение ремонта в жилых объектах было приоритетнее, от него люди были готовы отказываться в меньшей степени. С покупкой техники и обслуживанием автомобилей тенденция противоположная, они отошли на второй план, также как и займы на второстепенные траты в виде развлечений, подарков»,— отметили эксперты онлайн-сервиса.

Снижение количества обращений для погашения кредитов в банках связано с тем, что к новым финансовым обязательствам перед кредиторами заемщики продолжают относиться осторожно. Они больше придерживаются в своем потреблении сберегательной модели. Как считают эксперты онлайн-платформы, в целом люди стали рациональнее рассчитывать свои возможности и стремятся брать кредитные средства строго по потребностям, а не с запасом.

Андрей Пугачев