Площади ищут спрос

По данным Удмуртстата, за январь-апрель 2023 года сдано в эксплуатацию 280,9 тыс. кв. м жилья, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка говорят, что за счет разнообразия планировок, выгодных предложений от застройщиков и множества ипотечных программ спрос держится на стабильном уровне. По их наблюдениям, цены также не подвержены колебаниям и понижения ожидать не стоит. Более того, в агентствах недвижимости отмечают, что в связи с большим количеством предложения на рынке за последние три года выросли объемы нераспроданного жилья. В минстрое Удмуртии говорят, что к моменту ввода жилья непроданными остается менее 5% квартир, как правило, все они площадью более 80 кв. м свободной планировки в домах бизнес-класса и стоимостью более 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За январь-апрель 2023 года в Удмуртии сдано в эксплуатацию 608,6 тыс. кв. м жилья, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные сообщает Удмуртстат. В частности, юридические лица за этот период 2023 года ввели в строй 30 жилых многоквартирных домов общей площадью 280,9 тыс. кв. м, что на 13% больше, чем за январь-апрель 2022 года. 18 из них выше 12 этажей. Было построено 5,9 тыс. квартир, что на 1,4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В строительной компании «АССО-строй» говорят, что показатель объема ввода жилья имеет смысл рассматривать в годовом исчислении, поскольку в поквартальном разрезе значительно больший интерес представляют данные, например, по динамике продаж — именно они в большей степени характеризуют состояние отрасли. По их наблюдениям, спрос на новостройки держится на относительно стабильном уровне.

«Если сравнивать квартал к кварталу, то начало прошлого года было активнее в плане продаж новостроек. Именно в первом квартале 2022 года был всплеск активности, который в последующим сменился достаточно резким снижением. Однако в первом квартале текущего года мы показали хорошие результаты и хочется надеяться, что этот год будет более ровным в плане продаж, без резких падений на рынке»,— прокомментировал руководитель службы маркетинга и реализации недвижимости Александр Шишкин.

Высокий спрос на квартиры на первичном рынке по сравнению с прошлым годом отмечают и в компании «Этажи» в Ижевске. По их мнению, покупатели все чаще выбирают новостройки благодаря большому количеству выведенного за последнее время жилья. «В новостройках огромное разнообразие планировок, концепций комплексов и интересных аукционных предложений от застройщиков, а главное — разнообразие ипотечных субсидированных программ. Господдержка 2020 со ставкой от 6,8%, семейная ипотека со ставкой от 4,8%, ИТ-ипотека — от 4,6% годовых, также есть отличный инструмент от банков — ипотека траншами, где вы можете платить 1 руб. в месяц до сдачи дома и также снимать жилье или копить на ремонт»,— рассказал директор филиала Александр Ботников.

Цены на первичное жилье в последнее время стабилизировались, отмечает господин Шишкин. Он подчеркивает, что движение цен вверх ограничивается в первую очередь политикой Центробанка, направленной на сдерживание ипотечных ставок в рыночных значениях без перекосов как в большую, так и в меньшую сторону. При этом снижение цен не представляется возможным из-за существенного роста себестоимости строительства произошедшего за последнее время. «Статистически может показаться, что цена падает, но фактически это не так. Дело в том, что в прошлом году был настоящий бум субсидированных ставок, и большое количество сделок проводилось с ценой завышенной на размер банковского вознаграждения. После вмешательства ЦБ данный инструмент был сильно ограничен в использовании застройщиками и, соответственно, цены в договорах долевого участия на данный момент более реально отражают рыночный уровень»,— рассказал Александр Шишкин.

По данным Удмуртстата в первом квартале 2023 года средняя цена за один кв. м на первичном рынке составила 86,5 тыс. руб. Это на 21,3% больше, чем в первом квартале 2022 года. Больше всего стоимость выросла на элитное жилье — на 55,3% и составила 111,1 тыс. руб. за кв. м. На типовые квартиры стоимость увеличилась на 32,1% до 80,9 тыс. руб. за кв. м.

Вместе с тем на рынке новостроек Удмуртии наблюдается незначительное увеличение объема нераспроданного жилья, говорят в «Этажах». На данный момент это 56% от всей сдаваемой площади. В мае прошлого года эта доля составляла 46%, а в 2021 и 2020 годах она находилась на уровне 38% и 33% соответственно. По мнению Александра Ботникова, связано это с тем, что на данный момент рынок достаточно сильно переполнен предложениями. В конце прошлого года застройщики активно продавали новые проекты. Сейчас на рынке Ижевска более 14 тыс. предложений квартир на первичном рынке. Также одной из причин является снижение ставок в ковидные 2021-2022 годы, которое привело к дисбалансу спроса и предложения, а в дальнейшем и к росту цен.

Однако в «АССО-строй» иная ситуация. «Строим исключительно востребованное рынком жилье, поэтому к моменту сдачи, в наших домах остается нераспроданными не более 2% квартир. Что касается рынка в целом, то “застревают” на этапе продаж, как правило, квартиры с излишней для формата квадратурой. Стоимость квадрата жилья серьезно выросла и соответственно люди готовы платить только за полезные метры»,— сказал господин Шишкин.

Чтобы сокращать объемы нераспроданного жилья, необходимо стимулировать спрос на первичном рынке, для этого могут потребоваться дополнительные меры поддержки застройщиков, считает Александр Ботников.

«На данный момент, многие застройщики предлагают очень выгодные предложения и скидки на квартиры, делают подарки в виде машино-места либо кладовки. Большинство выбирают более комфортную для жизни среду. Ценится благоустроенная и безопасная территория, развитая инфраструктура, наличие парковочных мест и видовые характеристики квартир, что легче найти на первичном рынке»,— прокомментировал господин Ботников.

По его наблюдениям спрос именно сейчас немного снижен, в связи с сезонным периодом, но с началом осени спрос встанет в равновесие с предложением.

Заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева рассказала «Ъ-Удмуртия», что в настоящее время на территории республики 86 застройщиков осуществляют строительство 152 многоквартирных домов жилой площадью 1,4 млн кв. м, которые будут введены в эксплуатацию до 2028 года. Из этого объема продажи открыты на 1,2 млн кв. м. Почти треть (430 тыс. кв. м) строящегося жилья уже продана. Жилье со сроком ввода в 2023 году на сегодняшний день продано в объеме 64%.

«На протяжении нескольких последних лет сохраняется тенденция, что к моменту ввода в эксплуатацию многоквартирных домов непроданными остается менее 5% построенных квартир (площадью более 80 кв. м свободной планировки в домах бизнес класса и стоимостью более 10 млн руб.). Спрос на приобретение жилья на первичном рынке сохраняется благодаря действиям программы льготной ипотеки, так как порядка 70% новостроек приобретается с использованием ипотечных средств»,— прокомментировала госпожа Дубовцева.

Она подчеркнула, что высокий уровень конкуренции среди застройщиков в Удмуртии способствует разнообразию предложений на рынке жилья и, как следствие, реализации покупательской способности при соответствии запросов с возможностями.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК