В Набережных Челнах иностранцу дали восемь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Горсуд Набережных Челнов дал восемь лет колонии строгого режима 31-летнему уроженцу одной из стран ближнего зарубежья. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Суд установил, что в августе прошлого года мужчина купил в МОскве наркотик общей массой 52,1 гр, после чего поехал на автобусе в Ижевск. Однако на территории Набережных Челнов он был задержан полицейскими. Во время личного досмотра у него нашли и изъяли 109 свертков с наркотиком.

Вину мужчина не признал.

Дело против неустановленных сбытчиков выделено в отдельное производство.

"Ъ-Казань"