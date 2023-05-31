В Ростове открыт филиал фонда «Защитники Отечества»

В Ростове-на-Дону 31 мая открыт филиал Всероссийского фонда «Защитник Отечества». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Новое учреждение посетил с визитом губернатор региона Василий Голубев.

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В стенах филиала, расположенного на ул. Лермонтовской, 161, будут работать 140 специально подготовленных координаторов. В их задачи будет входить адресная помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов.

Сотрудники фонда будут помогать обращающимся в получении мер поддержки, лекарств, психологической помощи, средств реабилитации и лечения. Участники спецоперации смогут обратиться в филиал для содействия в переобучении и получении образования, а также для трудоустройства. Также планируется привлекать ветеранов к процессу патриотического воспитания молодежи.

«Предстоит организовать работу так, чтобы филиал стал для ребят первой инстанцией, где всегда готовы помочь»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Филиал приступит к работе с 1 июня.

Анастасия Назарова