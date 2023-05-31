Автохолдинг «КлючАвто» начал продавать на Кубани китайские бренды Baic, Hongqi и Livan

Автохолдинг «КлючАвто» получил дилерство трех новых китайских брендов – Baic, Hongqi и Livan. Доля марок из КНР в дилерском портфеле компании увеличилась до 35%. Теперь на российском рынке компания официально представляет 13 китайских автомобильных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Продажи моделей Baic U5 PLUS и X35 будут осуществляться в дилерских центрах компании в Сочи, Ростов-на-Дону и Краснодаре. Автомобили Hongqi (модели E-HS9, H9 и HS5) будут доступны в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Кроссовер Livan X3 Pro можно купить в Новороссийске, Краснодаре и Аксае.

«Сегодня дилерство китайских марок – перспективное направление, которое отвечает потребностям всех участников рынка. Автопроизводители КНР предлагают технологичные автомобили, представленные как в премиум, так и в массовом сегменте. В первом квартале 2023 года “КлючАвто” реализовал на 34% новых китайских авто больше, чем в четвертом квартале прошлого года, а динамика год к году составила +305%», – прокомментировала директор по развитию автохолдинга Юлия Овчинникова.

По данным компании, на продажи новых автомобилей китайских брендов в первом квартале текущего года пришлось 39,1% от общего числа реализованных авто, что в восемь раз превышает показатель прошлого года.

«Ключавто» — крупнейший автохолдинг юга России. Основан в 2001 году в Горячем Ключе. Выступает официальным дилером 37 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 110 автоцентров в 26 городах РФ.

Василий Хитрых