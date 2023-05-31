В Перми установят памятную табличку погибшим участникам СВО

В Перми установят табличку, которая увековечит память военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба городской администрации, такое решение было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе Перми. Табличка будет установлена на мемориале «Солдат России», расположенном на бульваре им. Советской Армии. «Этот мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества на территории нашей родины и территориях других государств. Поэтому принято взвешенное решение, что память о погибших в ходе СВО также будет увековечена здесь»,— пояснили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике

На заседании совета было одобрено еще несколько решений. В частности, на Аллее Доблести и Славы будет установлена памятная плита ученому, основателю пермской пороховой школы Давиду Гальперину. Детской музыкальной школе №1 присвоят имя композитора и дирижера Арама Хачатуряна. Новая улица в Мотовилихинском районе получит имя рудопромышленника Тасима Маметова, а новая улица в жилом районе Липовая гора Свердловского района — имя российского государственного деятеля, контр-адмирала Дмитрия Максутова. Также будет переименован остановочный пункт «Авиаучилище» по ул. Карпинского в оба направления — теперь остановка будет называться «Пермский институт ФСИН России».