На Ставрополье ожидаются подтопления из-за подъема воды в реке Калаус

В Ставропольском крае в связи с обильными осадками 31 мая и 1 июня возможны подтопления территорий вблизи реки Калаус, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным спасателей, в зоне риска находится село Воздвиженское в Апанасенковском районе. Возможно подтопление приусадебных участков, частных домовладений, расположенных в пойме реки.

Как сообщил в своем telegram-канале глава администрации округа Денис Климов, местные власти контролируют ситуацию.

«Уровень поднялся значительно, напор воды серьезный. Мониторим уровень воды и создаем с помощью техники земляные заграждения»,— сообщил Денис Климов.

Анастасия Назарова