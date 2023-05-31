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Житель Удмуртии заболел энцефалитом после укуса клеща

В Удмуртии с начала эпидемического сезона зарегистрировали один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Пострадавшим оказался пожилой житель Алнашского района, заболевание у которого протекало в среднетяжелой форме, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе зарегистрировали восемь случаев заболеваний иксодовым клещевым бореллиозом. В частности, четыре случая выявили в Ижевске, три — в Киясовском районе, один —Каракулинском районе. У половины заболевших заболевание связано с посещением садоогородов.

При этом у 38% заболевших отмечалось среднетяжелое течение заболевания, в 62% — легкое течение заболевание. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

Заболевание эрлихиозом зарегистрировали у ребенка в Ижевске.

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