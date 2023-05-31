Петербургский завод полностью обеспечит российский рынок зубными коронками из циркония

Завод «Циркон Керамика» планирует обеспечить весь российский рынок циркониевыми зубными коронками в рамках расширения производства. Для этого компании понадобится около 30 млн руб. инвестиций, рассказал генеральный директор фабрики Игорь Шуберт.

По его словам, в настоящий момент завод выпускает около 20 тыс. дисков из диоксида циркония в год. В этом году во время расширения они планируют нарастить производство до 30-35 тыс., а в дальнейшем — до 130 тыс. Для этого компании необходимо закупить новый комплект печей. Завод будет пробовать получить государственный грант.

Как уточнил господин Шуберт, оборот компании растет от 50 до 100% в год. Продукция поставляется по всей России, а также в Беларусь, Казахстан и Армению. На данным момент «Циркон Керамика» ведет переговоры о поставках в ОАЭ.

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