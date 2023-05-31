С сентября в пункте пропуска «Бугристое» введут электронную очередь для грузовиков

Правительство России определило автомобильные пункты пропуска для внедрения системы резервирования и времени проезда грузового транспорта через границу. Среди них «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте федерального правительства.

С 1 сентября 2023 года система электронной очереди начнет действовать на трех автомобильных пунктах пропуска. Кроме «Бугристого» на границе с Казахстаном, это «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой. В этих пунктах уже есть необходимая для внедрения нового механизма инфраструктура – участки автодорог или площадки-накопители для размещения грузовиков участников электронной очереди.

Механизм позволяет перевозчикам резервировать дату и время пересечения границы заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте Росгранстроя. С 1 марта 2024 года перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы на Едином портале госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Внедрение этого механизма, по мнению правительства РФ, позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя.

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