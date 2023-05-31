В ГАТИ рассказали об ограничениях для транспорта на улицах Петербурга с 2 июня

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) опубликовала график ограничений движения в городе, вводящихся с 2 июня. В ведомстве рекомендуют заранее планировать маршруты следования в связи с ними.

Так, с по 11 июня ограничивается движение транспорта по проспекту Просвещения от улицы Кустодиева до проспекта Художников. До 9 числа будет ограничено перемещение по улице Коллонтай от улицы Лопатина до проспекта Большевиков, включая перекрестки, и полностью закрыт боковой проезд вдоль четной стороны улицы Коллонтай от проспекта Солидарности до Товарищеского проспекта. Коме того, на одни сутки полностью закроется съезд с Пироговской набережной на Сампсониевский мост.

Также в Петродворцовом районе по 5 июня закроется сквозное движение по Ивановской улице в городе Ломоносове от Песочной улицы до Павловского проспекта.

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