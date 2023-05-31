«Вся линейка устройств предназначена для работы с ресурсоемкими задачами»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каким образом инженерам компании Infinix удалось добиться универсальной и быстрой зарядки устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infinix Фото: Infinix

Китайский бренд Infinix представил в России новые смартфоны семейства Note — модели 30 и 30i уже поступили в продажу. Цены и сроки для версии 30 Pro будут названы позже, но конкретно с этой новинкой мне уже удалось познакомиться.

Вся актуальная линейка устройств предназначена для работы с ресурсоемкими задачами, и речь, в частности, о расходах питания. Инженерная мысль была сфокусирована на работе аккумулятора.

Смартфоны серии Note 30 поддерживают новейшую — третью — версию протокола Power Delivery, которая подразумевает наиболее эффективные методы пополнения энергии. Дополнительно разработчики взяли на вооружение искусственный интеллект: решение Intelligent Power E-IQ защищает устройство от перезарядки.

Функция же обходной зарядки, к примеру, направляет питание напрямую на материнскую плату, минуя батарею. Такой подход бережет ресурс аккумулятора и снижает средний показатель нагрева смартфона во время работы в тяжелых приложениях на разницу от 2 до 7 . На практике это уменьшает или полностью предотвращает троттлинг, что уже напрямую влияет на улучшение показателей производительности.

Старшая из представленных модель Infinix Note 30 Pro может похвастать полным диапазоном возможных сценариев зарядки — быстрое питание по сетевому кабелю, беспроводная и два варианта обратной зарядки (также по проводу и без него).

Собственный аккумулятор емкостью 5000 мАч модель 30 Pro с 1% до 80% пополняет с помощью комплектной зарядки мощностью 68 Вт примерно за полчаса. У других новинок серии возможности питания из коробки скромнее. Но усилиями инженеров батареи всей линейки Note 30 получили ресурс в 1 тыс. циклов зарядки, что на четверть выше индустриальных стандартов, а сами смартфоны идут с расширенной гарантией на два года.

Все виды встроенных зарядок потребовали своих жертв. На алтарь возложили возможности камер и дизайн. Плоское тело, цвета с переливами из голубого в золотой… Неотвратимая красота прошлых лет. Динамический диапазон фотокамер слабый, зато режимы дополненной реальности и «Выбор неба» точно порадуют ваших детей.