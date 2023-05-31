14-летняя девочка пострадала в ДТП с лосем в Ижевске

Вечером 30 мая у дома №3 на улице Выставочная в столице Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 46-летняя водитель Lada Xray сбила лося. Животное выбежало из лесопосадки и врезалось в боковую часть автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии в салон находилось четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. В результате происшествия пассажир, 14-летняя девочка, получила травмы. Животное не пострадало.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.