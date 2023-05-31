Власти создали комиссию по устранению и предотвращению самовольного строительства в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подписал распоряжение о создании в Воронежской области комиссию по устранению и предотвращению фактов самовольного строительства. Об этом сообщили в обправительстве.

Координировать ее деятельность будет курирующий строительную сферу вице-премьер Константин Кузнецов. В состав комиссии войдут представители профильных департаментов — архитектуры; строительной политики; имущественных и земельных отношений; охраны объектов культурного наследия, — а также сотрудники контрольно-надзорных органов. Они будут рассматривать ситуации и обращения, связанные с нарушением прав граждан и компании при проектировании или строительстве капитальных объектов.

Кроме того, органы местного самоуправления подготовили «дорожные карты» по сносу или «иным решениям», связанным с самостроями. Власти намерены в скором времени открыть «отдельные разделы» для жителей.

Получить информацию по тому или иному объекту граждане могут с помощью. официального обращения в инспекцию госстройнадзора. При подтверждении факта самостроя объект «будет взят на контроль и по нему будет подготовлен комплекс необходимых мероприятий».

По данным на 31 мая, в регионе есть 128 объектов самовольного строительства. На ближайшем заседании комиссии планируется рассмотреть вопрос о сроках демонтажа самостроя в Воронеже на Владимира Невского, 31/1 и «ряда других объектов, судьба которых не решается многие годы».

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Александр Прытков

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