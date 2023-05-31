В съемных квартирах проживает около 6,5 % россиян — к такому выводу пришли эксперты «Ингосстраха» и Финансового университета. Они провели совместное исследование в четырех десятках самых крупных по численности городах страны. Выяснилось, что более 22% россиян имеют опыт долгосрочной аренды. В лидерах жители Москвы, Барнаула и Владивостока. «Аренда жилья несет дополнительные риски в части сохранности недвижимости, поэтому мы настоятельно рекомендуем застраховать имущество. Это может быть как страхование самой квартиры, так и страхование гражданской ответственности перед соседями. В случае оформления страховки зафиксировать ущерб можно дистанционно в мобильном приложении, а получить выплату — по упрощенной процедуре без сбора справок»,— пояснил руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Онлайн-платформа Lamoda объявила о запуске продаж товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент нового бренда на этапе запуска войдут комплекты постельного белья и простыни. Производственным партнером онлайн-ритейлера стала одна из крупнейших текстильных фабрик России, которая ранее поставляла постельное белье IKEA.

BMW добавила поддержку видеоигр в свои автомобили. В качестве контроллера для игр предлагается использовать смартфон — устройство соединяется с мультимедийной системой с помощью сканирования QR-кода на дисплее. Играть можно всем пассажирам в автомобиле, но использовать AirConsole система позволяет, только когда машина припаркована. На старте проекта владельцам BMW будут доступны около 15 игр в жанрах гонок, спортивных игр, викторин, симуляторов, стратегий и головоломок.