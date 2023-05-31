Власти Татарстана на фоне жалоб жителей создали комиссию по совершенствованию обращения с ТКО

В Татарстане была создана межведомственная комиссия по совершенствованию работы по обращению с ТКО. Распоряжение об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

Согласно документу, главная задача комиссии будет связана с подготовкой предложений по совершенствованию работы с отходами. Для этих целей новая организация займется анализом итогов деятельности регоператоров по обращению с ТКО.

Главой новой комиссии стал вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, а его замами являются замруководителя Минстроя Татарстана Алексей Фролов и глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Марат Шараев.

"Ъ-Казань"