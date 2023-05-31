Проект по строительству гостиницы на Гребном канале прошел экспертизу

Проект ООО «Экопарк-Нижний Новгород» по строительству гостиницы на набережной Гребного канала получил положительное заключение негосударственной экспертизы, сообщается в реестре ЕГРЗ. Под строительство отеля инвестору предоставлен земельный участок площадью 5,2 га недалеко от парка Победы. Также компании была одобрена документация по строительству оздоровительного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор планирует облагородить участок под трамплином в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инвестор планирует облагородить участок под трамплином в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект создания экопарка на Гребном канале инвестор заявил в 2021 году. Туристический комплекс будет включать в себя гостиницу с коворкинг-центром, термы, зону отдыха с бассейнами, автостоянки и площадку для скейтбордистов.

В августе 2022 года региональные власти признали этот проект социальным, освободив ООО «Экопарк-Нижний Новгород» от платы за использование социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Инвестор пообещал благоустроить территорию под трамплинным комплексом и помочь региону в создании спортивной школы для прыгунов-лыжников. Общая площадь территории под проект на набережной Гребного канала составляет почти 20 га.

ООО «Экопарк-Нижний Новгород» учреждено в апреле 2021 года с уставным капиталом 30 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, 21% доли в уставном капитале компании принадлежит ее гендиректору Дмитрию Лейкину. Мажоритарным участником общества с долей 78,9% является СКА Ассетс менеджмент лимитед (Кипр).

Иван Сергеев