Австралийский Мельбурн разорвал побратимские отношения с Санкт-Петербургом

Городской совет Мельбурна (Австралия) принял решение официально прекратить отношения с Санкт-Петербургом, которые ранее имели статус побратимских. Как сообщает 31 мая австралийский портал 9news, местные власти решились на этот шаг после того, как в центральном деловом районе Мельбурна состоялась акция группы протестующих — переселенцев с Украины.

Отметим, что фактически совет приостановил побратимские отношения с Петербургом, продолжавшиеся с 1989 года, еще в марте прошлого года, через неделю после начала боевых действий на Украине.

При этом лишь приостановление отношений, но не их официальный разрыв, не устроило австралийскую федерацию украинских организаций, поскольку, по словам ее представителей, местные власти «не совсем понимают» серьезность ситуации в зоне боевых действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале марта прошлого года сотрудничество в рамках побратимства с Петербургом приостановил финский город Турку.

До недавнего времени у Санкт-Петербурга было более 90 городов-побратимов — как российских, так и зарубежных.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте