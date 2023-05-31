На Кубани построят пять детских поликлиник на 250 посещений в смену

На Кубани ведут строительство пяти детских поликлиник по 250 посещений в смену каждая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Медучреждения появятся в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах. Всего в 2023 году на строительство поликлиник из краевого бюджета выделили 6,7 млрд руб.

«Сейчас из-за нехватки площадей детского поликлинического отделения у нас возникают проблемы с организацией полноценного приема и проведения качественной диагностики маленьких пациентов. Поэтому новая трехэтажная поликлиника станет настоящим спасением. Здание строят по индивидуальному проекту, со светлыми и просторными коридорами и кабинетами»,— отметил главврач ЦРБ Павловского района Игорь Борисов.

В администрации региона сообщили, что на всех объектах уже заложен фундамент, ведется строительство цокольных этажей.

Анастасия Донскова

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