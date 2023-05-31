Пассажирку, из-за которой в Перми экстренно сел самолет, арестовали на пять суток

Транспортная полиция Перми привлекла к ответственности двух пассажирок самолета рейса Сургут — Москва, которые спровоцировали экстренную посадку воздушного судна в пермском аэропорту 22 мая. Как сообщил в пермском линейном отделе МВД России на транспорте, в этот день в 19:30 в отдел поступила информация от работников аэропорта о том, что одному из пассажиров самолета требуется экстренная помощь — гражданка 2000 года рождения потеряла сознание в полете. Медикам удалось привести женщину в чувство. Выяснилось, что причиной ее состояния стал прием сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства РФ. Следы этого же препарата обнаружились в крови ее подруги 1993 года рождения, летевшей этим же рейсом.

Сотрудники транспортной полиции составили в отношении женщин протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Пермским районным судом в качестве наказания младшей из нарушительниц был назначен арест на пять суток, ее подруге — штраф на сумму 4 тыс. руб.