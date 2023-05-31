Тамбовского производителя железнодорожного оборудования заподозрили в уклонении от уплаты 88 млн рублей налогов

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) против гендиректора компании по производству оборудования и комплектующих для железнодорожного транспорта и путей. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта и название фирмы не раскрывается.

По версии следствия, с января 2018 по март 2021 глава компании «совместно с иными лицами» включали в декларации по налогу на добавленную стоимость недостоверные данные о применении налоговых вычетов на почти 45 млн руб. Кроме этого, внесение в декларации по налогу на прибыль ложных сведений о расходах организации в размере более 200 млн руб. повлекло необоснованное уменьшение его размера на 43 млн. В результате компания уклонилась от уплаты около 88 млн руб. налогов.

Иван Недокопов

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