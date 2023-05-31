Рабочий погиб на стройке ледовой арены в Нижнем Новгороде

Региональное управление СК расследует гибель рабочего на стройке ледовой арены в Нижнем Новгороде. Инцидент случился 30 мая. По версии следствия, машинист башенного крана передвигал бетонную плиту и задел арматурщика, тот скончался от полученных повреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ковалева Фото: Елена Ковалева

Уголовное дело расследуют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Следователи оценят действия лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности.

Ледовую арену на Стрелке строят в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и «дочкой» региональной Корпорации развития — ООО «Ледовый дворец».

Анастасия Еремина