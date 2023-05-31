Краевой суд оставил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО

Пермский краевой суд признал законным арест бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Такое решение вынес судья краевого суда Дмитрий Отинов.
Фото: Дмитрий Астахов
Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, Александр Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона.
Несмотря на то что господин Чернышов признал вину, 22 мая Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя краевого УФСБ и отправил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО.