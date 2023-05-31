Краевой суд оставил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО

Пермский краевой суд признал законным арест бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Такое решение вынес судья краевого суда Дмитрий Отинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, Александр Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона.

Несмотря на то что господин Чернышов признал вину, 22 мая Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя краевого УФСБ и отправил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО.